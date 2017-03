Die Unterschriften unter das Dokument setzten der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Republik Belarus in Serbien und Mazedonien (nebenamtlich), Wladimir Tschuschew, und die außerordentliche und bevollmächtigte Botschafterin Mazedoniens in Serbien Vera Jovanovska-Tipko.

Im Jahr 2016 wurde das Janka-Kupala-Theater in den Verband „Seidenstraße“ in China aufgenommen, zu dem 65 Länder gehören. Im Herbst ist die Gastspielreise in Peking geplant. Derzeit werden die Aufführungen mit der chinesischen Seite besprochen.